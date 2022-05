Hier wollen die Kandidaten der Parteien hin: In den Landtag NRW. Am 15. Mai 2022 wird gewählt. In Bochum hat die SPD bei der letzten Wahl alle Direktmandate holen können. Zwei der drei Kandidaten hören aber zur neuen Wahlperiode auf. Eine Chance für die anderen Parteien? Wir zeigen die Kandidaten in unserer Bilderstrecke.