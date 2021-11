Größte Räumungsaktion seit dem Krieg : Zwei-Tonnen-Luftmine in Heinsberg gefunden

Am Samstag müssen 9000 Menschen evakuiert werden, nachdem in Heinsberg auf der Sportanlage „Im Klevchen“ ein Blindgänger gefunden wurde. Foto: Uwe Heldens

Heinsberg 9000 Menschen müssen evakuiert werden, auch das Krankenhaus ist davon betroffen. Am Samstagmittag wird die Bombe entschärft. Ihr Zünder ist noch intakt.

In der Kreisstadt Heinsberg haben Bauarbeiter bei der Sanierung der Sportanlage „Im Klevchen“ am Donnerstagnachmittag einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dabei handelt es sich um eine zwei Tonnen schwere Luftmine, die sich nicht weit unter der Erdoberfläche befindet. Eine akute Gefahrenlage für die Bevölkerung bestehe nicht, teilte die Stadt Heinsberg auf ihrer Internetseite mit, dennoch sei das Kampfmittel zu entschärfen. Die dafür notwendigen Schritte wurden umgehend in die Wege geleitet. Am Samstag soll die Luftmine, deren Zünder noch intakt sind, entschärft werden.

Dafür müssen allerdings zahlreiche Bürger ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. 9000 Personen im Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort des Blindgängers sind von dieser Maßnahme betroffen. Die Stadt Heinsberg, die für die Koordinierung der Evakuierung zuständig ist, fordert daher die betroffenen Bürger auf, den Bereich am Samstag frühzeitig bis spätestens um 9 Uhr am Morgen zu verlassen. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei werden den Bereich kontrollieren.

Info Stadt hat Bürgertelefon eingerichtet Bürgertelefon Die Stadt Heinsberg hat unter den Telefonnummern 02452-14-555 bis -559 für Betroffene ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist erreichbar in den Zeiten von 6 bis 22 Uhr. Wer aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen nicht eigenständig die Anlaufstellen aufsuchen kann, wird gebeten, die Telefonnummer 02452-900700 zeitnah zu kontaktieren.

Die Stadt empfiehlt allen Bewohnern, nach Möglichkeit bereits frühzeitig bei Freunden oder Verwandten unterzukommen. Da dies auch aufgrund der Kurzfristigkeit nicht allen Menschen möglich sein wird, hat die Stadt Heinsberg Notunterkünfte vorbereitet. So werden ab 7 Uhr die Turnhalle in Straeten (Römerstraße 60) sowie die Mehrzweckhallen in Unterbruch (Kirchpfad) und Porselen (Ullrichstraße 3) zum Verbleib während der Entschärfungsmaßnahme zur Verfügung stehen, teilt die Stadt weiter mit. Für Personen, die coronabedingt unter Quarantäne stehen, ist eine Stelle in der Sporthalle der Jakob-Muth-Schule (Parkstraße 20) in Oberbruch eingerichtet. Auf ihrer Homepage hat die Stadt Heinsberg eine Liste mit allen von der Evakuierung betroffenen Straßen zusammengestellt.

In dem zu evakuierenden Bereich liegt auch das Krankenhaus in Heinsberg, was die Stadt vor einige Schwierigkeiten stellt. Daher wird die Evakuierung des Krankenhauses von der Leitstelle des Kreises Heinsberg organisiert. Schon am Freitag sei die Aktion angelaufen, hieß es von der Leitstelle. Die Patienten werden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt, ein Großteil nach Geilenkirchen und nach Erkelenz, aber manche Patienten werden auch in den Kreis Düren gefahren. Welcher Patient letztendlich wo unterkommt, entscheiden die behandelnden Ärzte, die am besten einschätzen können, in welchem Krankenhaus ihre Patienten mit den jeweiligen Krankheitsbilder bestmöglich versorgt werden können. Auch das Awo-Altenzentrum und die Lebenshilfe sind davon betroffen.

Die Entschärfung am Samstag hat auch Auswirkungen auf die Polizei in Heinsberg. Die weist aufgrund der gesperrten Innenstadt darauf hin, dass Menschen, die Anzeigen erstatten möchten, bis zum Ende der Evakuierungsmaßnahmen auf die Polizeiwachen in Geilenkirchen, Hückelhoven und Erkelenz ausweichen müssen. Auch der Zugverkehr ist betroffen, zwischen Heinsberg und Heinsberg-Oberbruch werde er voraussichtlich von 9 bis voraussichtlich 14 Uhr eingestellt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit.

Dass bei Bauarbeiten immer mal wieder nicht gezündete Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, ist keine Seltenheit – gerade in Nordrhein-Westfalen. „Circa 48 Prozent der Luftangriffe gegen Deutschland haben sich auf Nordrhein-Westfalen als das industrielle Herz des ehemaligen Deutschen Reiches konzentriert“, schreibt das NRW-Innenministerium auf seiner Homepage zur Kampfmittelbeseitigung. Kampfmittel werden im Laufe der Zeit nicht ungefährlicher. Alter und Korrosionswirkungen können die Gefährlichkeit von Fundmunition sogar noch erhöhen, warnt das Ministerium weiter.