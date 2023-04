Zugunfall im Kreis Heinsberg Zugunfall: Fahrerin blieb unter Bahnschranke stecken

Kreis Heinsberg · Am Freitag hatte der RB33 in Übach-Palenberg ein Auto an einem Bahnübergang erfasst – die Fahrerin konnte sich gerade noch retten. Jetzt steht fest, wie es zu dem Unfall kam.

30.04.2023, 14:00 Uhr

Der Audi der 29-Jährigen war bei dem Zusammenstoß zerstört worden – die Frau selber konnte sich retten. Foto: Uwe Heldens

Nach dem schweren Zugunfall am Freitagnachmittag in Frelenberg bei Übach-Palenberg steht nun fest, wieso der RB33 ein Auto erfasst hat. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 29-jährige Geilenkirchenerin mit ihrem Audi versucht, den Bahnübergang zu überqueren. Ihr Fahrzeug wurde von den sich senkenden Bahnschranken eingeklemmt. Die Frau flüchtete sich aus dem Auto und musste mit ansehen, wie der herannahende Zug aus Richtung Aachen den Audi erfasste und vollkommen zerstörte. Die Frau und der 51 Jahre alte Zugführer erlitten einen Schock, Verletzte gab es darüber hinaus aber nicht. Fahrgäste wurden über ein Notfallmanagement der Deutschen Bahn betreut. Der Unfall hatte stundenlang für Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr gesorgt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die Frau den Bahnübergang trotz Warnsignal überquerte.

(cpas)