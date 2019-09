Förderantrag für Glasfaser-Ausbau gestellt : Interkommunal schnelleres Internet

Kreis Heinsberg Alle zehn Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg beantragen knapp 39 Millionen Euro für den weiteren Breitbandausbau. Es geht auch um die Umsetzung neuer Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren im Kreisgebiet.

Zunächst soll es darum gehen, die „Weißen Flecken“ mit einer Versorgung von weniger als 30 Mbit/s zu beseitigen. Das sind laut WFG noch 1090 Hausanschlüsse, Gewerbebetriebe, aber auch lückenlos alle Schulstandorte. Dann aber will der Kreis Heinsberg auch Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren in den Blick nehmen. Die Versorgung mit Glasfaser-Technologie bis ins Gebäude, und damit verbunden die synchrone Datenübertragung im Gigabit-Bereich, ist laut WFG bereits bei 54 Prozent aller im Liegenschaftskataster verzeichneten Gebäude im Kreisgebiet möglich: „Bundesweit sind dies dem BMVI zufolge gerade einmal 9 Prozent.“ Sich auf den mehr als 50 Prozent ausruhen, möchten die Bürgermeister und der Landrat aus dem westlichsten Landkreis Deutschlands aber nicht. Deshalb wollen sie in den Glasfaser-Ausbau investieren. Nur durch Engagement auf diesem Sektor werde die flächendeckende Anwendung von Zukunftstechnologie wie etwa des Mobilfunkstandards 5G – und in der Folge beispielsweise autonomes Fahren – erst möglich, heißt es in einer Pressemitteilung zum Fördermittelantrag an Bund und Land. „Bei solchen Themen will der Kreis Heinsberg ganz vorne dabei sein – und wir haben schon heute hervorragende Voraussetzungen dafür“, betont WFG-Geschäftsführer Ulrich Schirowski.