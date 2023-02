Zahlen für 2022 Kriminalität im Kreis Heinsberg nimmt zu

Am Veilchendienstag hat die Polizei des Kreises Heinsberg, ebenso wie das Land NRW und die anderen Kreispolizeibehörden, die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr 2022 präsentiert. Dieses war, so machte es Stefanie Palapanidis, seit dem vergangenem Jahr Leiterin Kriminalität der Polizei in Heinsberg deutlich, von den Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geprägt. Das mache sich auch in der Statistik deutlich. Während im Jahr 2021 ein merklicher Rückgang von 14.269 Fällen im Jahr 2020 auf 13.110 Fälle zu verzeichnen war, wurden im Jahr 2022 insgesamt 14.444 Straftaten im Kreis Heinsberg verübt. Mit einem Anstieg von 10,2 Prozent befindet sich der Kreis Heinsberg aber immer noch unter dem Landesschnitt. In ganz NRW gab es einen Zuwachs der Straftaten von 13 Prozent zu verzeichnen. Die Aufklärungsrate im Kreis Heinsberg ist leicht zurückgegangen.