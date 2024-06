20-Jahres-Vergleich Zahl der Scheidungen im Kreis Heinsberg geht deutlich zurück

Rückläufig war auch die Zahl der Scheidungen im Kreis Heinsberg: 469 gab es, das waren etwa sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Auffällig: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Scheidungen massiv zurückgegangen. So gab es vor 20 Jahren im Kreis Heinsberg beispielsweise 807 Scheidungen – das waren knapp 72 Prozent mehr. Grundsätzlich war die Zahl der Scheidungen zu Beginn des neuen Jahrtausends am höchsten, in den 1980er Jahren hatte die Zahl hingegen immer zwischen 400 und 600 gelegen.