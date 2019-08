Worte zur Woche : Gemeinsam gegen organisierte Kriminalität vorgehen

Erkelenz Der Kampf gegen organisierte Kriminalität kann nur erfolgreich sein, wenn Behörden dies- und jenseits der Grenze zusammenarbeiten.

Mitten in der Erkelenzer Innenstadt sprengten unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen um 4.05 Uhr den Geldautomaten der Postbank-Filiale am Kölner Tor. Die Täter, die unerkannt entkamen, rasten in einem dunklen Audi davon, der zuletzt auf der Landstraße 117 in Fahrtrichtung niederländische Grenze bei Wassenberg-Rothenbach gesehen wurde.