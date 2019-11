Worte zur Woche : Historische Chance für die Region

In Lindern wird eines der größten Industriegebiete NRWs entstehen. Foto: GRAFIK: OPENSTREETMAP, FERL

Kreis Heinsberg Für das Industriegebiet Lindern tut sich eine neue Chance auf. Die Entwicklung von „FUTURE SITE InWEST“ könnte einen Global Player in die Region locken.

Eine historische Chance tut sich für die Region auf: Dank der zu erwartenden Millionenförderung aus dem Braunkohlestrukturfonds ist plötzlich wieder Bewegung in das seit mehr als zwei Jahrzehnten ruhende Vorhaben gekommen, in Lindern eines der größten Industriegebiete in Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Die 240 Hektar große Fläche mit der etwas sperrigen Bezeichnung „LEP VI Fläche in Geilenkirchen-Lindern“ zwischen Hückelhoven-Brachelen, Geilenkirchen-Lindern und Heinsberg-Randerath soll unter dem Markenbegriff „FUTURE SITE InWEST“ zu einem entscheidenden Faktor für einen tiefgreifenden Strukturwandel im Rheinischen Revier entwickelt werden. Dazu hat die nordrhein-westfälische Landesregierung in dieser Woche ihre Unterstützung signalisiert.

Bis es soweit ist, gilt es für die Verantwortlichen, noch viele Aufgaben zu erledigen. Doch der Aufwand wird sich lohnen, denn das Projekt bietet riesige Chancen für die Region. In der Vergangenheit wurde die Entwicklung des Industriegebiets Lindern bereits mit Ausbauplänen eines süddeutschen Autoherstellers in Verbindung gebracht. Warum sollte es in der Zukunft nicht auch als Forschungs- oder Produktionsstandort beispielsweise für den expandierenden Elektro-Auto-Pionier Tesla und seine Zulieferer oder einen vergleichbaren Global Player interessant sein?