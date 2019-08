Worte zur Woche : Der Roboterbus als Chance

Kreis Heinsberg Mit dem selbstfahrenden Minibus eGO Mover wurde ein hochinteressantes Projekt mit weltweiter Bedeutung in Geilenkirchen vorgestellt.

Die WestVerkehr GmbH, die mit ihren Bussen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPVN) im Kreis Heinsberg betreibt, hat in dieser Woche mit der eGO Mobile AG eine Innovationspartnerschaft geschlossen und wird damit zu einem Pionier auf dem Gebiet des autonomen Fahrens bei der Personenbeförderung. Die Idealvorstellung: Der selbstfahrende Minibus hält zur gewünschten Abfahrtszeit vor der Haustür und bringt den Fahrgast zum Zielort – automatisch und ohne Zeitverlust.

Der erste Schritt auf dem Weg in die mobile Zukunft zeigt auch, dass die Autohersteller zwar selbstfahrende Autos testen, doch die Technik des autonomen Fahrens in größerem Stil nicht in Limousinen und Geländewagen, sondern mit selbstfahrenden Shuttlefahrzeugen wie dem eGO Mover auf die Straßen kommen wird.