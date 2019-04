Worte zur Woche : Das Fahrrad hat Zukunft

Kreis Heinsberg Die Infrastruktur für Fahrradfahrer ist in den Niederlanden deutlich besser als auf deutscher Seite. Höchste Zeit also, bei diesem Thema von unseren Nachbarn zu lernen. Das Fahrrad sollte als ernsthafte Option verstanden werden.

Dabei ließ ein Randaspekt des außergewöhnlichen Projekts die Protagonisten ins Schwärmen geraten: Die Infrastruktur für Fahrradfahrer sei in den Niederlanden geradezu paradiesisch, erklärten Boxberg und Heyer, Deutschland hinkt im Vergleich Jahrzehnte hinterher, bilanzierten die erfahrenen Radler. Die Infrastruktur ist in den Niederlanden viel stärker auf Fahrradfahrer ausgelegt. Entlang der meisten Straßen führen separate Radwege. Fahrradfahrer haben in den benachbarten Niederlanden eigene Straßenübergänge und Ampeln. Auf Radwanderwegen gelangt man oft an Orte, die mit dem Auto nicht erreichbar sind.