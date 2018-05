Heinsberg: Wirtz-Konzert: Kartenverkauf bricht schon jetzt Rekorde

Heinsberg Die Veranstalter haben nach sechs Wochen schon 1000 Tickets verkauft und geben weitere 1000 frei.

Am Samstag, 14. Juli, präsentiert der gebürtige Heinsberger Daniel Wirtz bekanntlich sein neues Album und etablierte Hits bei einem Open-Air in seiner Heimatstadt. Bereits zur Halbzeit des Vorverkaufs können die Stadt Heinsberg und Jürgen Laaser von der Agentur KulturPur aus Hückelhoven einen Besucherrekord für ein Wirtz-Konzert in Heinsberg verkünden: "2016 sind 1000 Besucher bei Wirtz auf dem Burgberg gewesen, für das diesjährige Konzert auf dem Markt haben wir nach den ersten sechs Vorverkaufswochen mehr als 1000 Tickets verkauft", sagt Laaser, der sich auch sicher ist, dass in den Wochen bis zum Konzert noch zahlreiche Tickets verkauft werden.