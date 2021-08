Statistisches Landesamt berichtet : Wirtschaftsleistung unter Landesschnitt

Erkelenzer Land Im Kreis Heinsberg wurde 2019 ein Bruttoinlandsprodukt von 6,8 Milliarden Euro erzielt. Das sagen aktuelle Zahlen aus, die das Statistische Landesamt vorgelegt hat.

Aufschluss auf die Wirtschaftskraft liefert auch die Bruttowertschöpfung, die die Unternehmen erzielen. Wie das statistische Landesamt berichtet, ist sie 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro gestiegen. Den weitaus größten Anteil daran hat der Dienstleistungsbereich mit 4,2 Milliarden Euro (plus vier Prozent), gefolgt vom produzierenden Bereich mit 1,8 Milliarden Euro (plus 2,8 Prozent). In Land- und Forstwirtschaft wurden 2019 genau 87 Millionen Euro erzielt, 17,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Landesweit lag in diesem Bereich die Wachstumsquote sogar bei 21,2 Prozent.