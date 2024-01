IHK-Konjunkturumfrage Wirtschaftslage im Kreis Heinsberg bleibt schlecht

Im Zuständigkeitsbereich der IHK Aachen gibt es durchaus regionale Unterschiede zu verzeichnen. So sind die Unternehmer im Kreis Heinsberg trotz der eher trüben Aussichten noch etwas positiver gestimmt als in anderen Teilen der Region. Auch in den verschiedenen Branchen gibt es Unterschiede festzustellen. Die Unternehmer des Baugewerbes bewerten die aktuelle Geschäftslage weiterhin positiv – die Lage habe sich seit Herbst sogar verbessert. In der Industrie berichten die Unternehmer hingegen von einer annähernd ausgewogenen Geschäftslage.