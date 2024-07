Großer Anstieg Wirtschaft im Kreis Heinsberg entwickelt sich kräftig

Dies deckt sich mit den Zahlen für ganz Nordrhein-Westfalen, wenn auch der Kreis Heinsberg leicht über dem NRW-Durchschnitt liegt. Das Bruttoinlandsprodukt von NRW belief sich auf rund 794 Milliarden Euro (plus 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die höchsten Zuwachsraten erreichten dabei drei Städte im Ruhrgebiet: erreichten Duisburg (plus 12,7 Prozent), Bochum (plus 12,1 Prozent) und Gelsenkirchen (plus 11,7 Prozent). Die niedrigsten Zuwachsraten in NRW wurden in Solingen (plus 1,3 Prozent) und in Krefeld (plus 0,1 Prozent) verzeichnet. Lediglich für Leverkusen wurde ein Rückgang von 2,8 Prozent ermittelt.