Wilfried Ollers kritisiert Ampelkoalition „Gastronomie verdient Unterstützung“

Deshalb wolle die Unionsfraktion in Berlin nicht weiter tatenlos dabei zusehen, wenn das Gaststättensterben immer bedrohlichere Ausmaße annehme und auch noch dazu führe, dass auch in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf das Angebot an Cafés, Restaurants, Gasthöfen und Biergärten immer knapper werde. „Wir haben daher ein Maßnahmenbündel für eine starke Gastronomie vorgeschlagen. Die Entfristung der Umsatzsteuersenkung soll den finanziellen Druck für die Betriebe lindern, die sich noch anderen Herausforderungen wie den gestiegenen Energiepreisen, dem Personalmangel und der Inflation stellen müssen. Gaststättenbetreiber müssen Personal mit attraktiveren Arbeitszeitmodellen und steuerlichen Anreizen wieder für sich gewinnen können.“