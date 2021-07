Ausflugstipp im Erkelenzer Land : Wildpark Gangelt wartet mit Neuheiten auf Besucher

Eine junge Waldohreule sitzt in einem Baum. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Erkelenzer Land Die tierischen Bewohner des Wildparks haben Nachwuchs bekommen, und mit den Lockerungen der Corona-Regeln haben Gäste wieder Gelegenheit, unter anderem Flugshows mit Greifvögeln zu verfolgen.

(RP) Bereits mit Sonnenaufgang startet das Leben im Wildpark Gangelt – Luchsjungen tollen im Morgengrauen und auch das Wisent-Kalb „Wanda“ schmeißt Mama und Papa aus den Federn, um einen neuen aufregenden Tag zu erleben. Sie freuen sich über zahlreiche Besucher – ob jung ob alt, für alle wird was geboten, verspricht das Team vom Wildpark.

Greifvögel im freien Flug, Bären die Baumstämme erklimmen, Fischotter die pfeilschnell durchs Wasser schießen und Tiere zum Anfassen im Streichelzoo: Hautnah kann man die rund 500 Wildtiere in ihrem weitläufigen 50 Hektar großen Zuhause erleben. Das naturbelassene hügelige Waldgebiet spendet auch an heißen Tagen wohltuenden Schatten und zahlreiche neuen Bänke laden zu einer Rast ein. Wer dann noch Energie hat, kann sich auf dem großen Abenteuerspielplatz austoben oder sich im neu errichteten Pavillon bei einem Picknick stärken. Falls noch ein erfrischendes Getränk und ein kühles Eis fehlen, hilft der Kiosk.

Ein besonderes Highlight in den Sommerferien ist die beliebte Fütterungstour. Sie beginnt montags bis freitags um 15.45 Uhr am Eingang der Falknerei, direkt im Anschluss an die Flugvorführung. Wildhüter Florian Wilde und Azubi Jana Trepels vermitteln bei dem Rundgang viel Interessantes und Wissenswertes über die Bewohner des Wildparks.