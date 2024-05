Wildpark Gangelt Fünfjährige aus Geländer nahe Braunbärengehege befreit

Die Feuerwehr in Gangelt hat in einem Wildpark ein fünfjähriges Mädchen aus einem Geländer nahe einem Bärengehege befreit. Das Kind habe am Dienstagabend offenbar „einen besseren Blick auf die Braunbären erhaschen“ und sich an dem Geländer hochziehen wollen, berichteten die Einsatzkräfte. Dabei sei es mit einem Beim stecken geblieben und habe trotz Bemühens der Mutter aus eigener Kraft nicht befreit werden können.