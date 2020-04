Wildpark Gangelt : Mit Eintrittskarte Wildtieren helfen

Gangelt Wegen der Corona-Krise muss auch der Wildpark Gangelt bis 19. April seine Tür schließen. Um den Park zu unterstützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Der Wildpark Gangelt beherbergt eine repräsentative Auswahl europäischer Wildtiere in naturnaher Umgebung und zieht normalerweise Naturfreunde in großer Zahl an. Doch auch in den Osterferien, in denen in den Vorjahren bunte Eiergeschenke und viel tierischer Nachwuchs zahlreiche Menschen herlockten, ist der Park diesmal geschlossen. Ein Umstand, der für die Betreiber sehr schwierig ist, wie die Mitarbeiterin Claudia Wilde ausführt: „Die Osterzeit ist normalerweise nach dem Winter das Geschäft, das unsere Kassen füllt, und die Einnahmen bringen uns über das ganze Jahr.“ Die fehlten jetzt.