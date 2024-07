Im Kreis Heinsberg Wie steht es um die Apothekenversorgung?

Was bedeutet das für die Versorgung im Kreis Heinsberg? „Derzeit ist die Versorgung im Kreis Heinsberg noch gesichert“, teilt Daniel Böhne, Pressesprecher der Apothekerkammer Nordrhein auf Anfrage mit. Aber wohl mit Betonung auf dem Wort „noch“. „Dennoch beobachten wir sehr kritisch in den vergangenen Jahren vielerorts einen Rückgang an Apotheken“, führt Böhne weiter aus. Mitte des vergangenen Jahres haben die Kreisstellen die sogenannte Apothekendichte errechnet. Die Apothekendichte gibt die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner an, die durch eine Apotheke versorgt werden. Dieser Erhebung nach war eine Apotheke im Schnitt für die Versorgung von 4757 Menschen verantwortlich. Ein Wert, der in etwa im Bereich des Kammerbezirk-Schnitts (4877) liegt. Das bedeutet konkret: In Erkelenz gibt es derzeit zehn Apotheken, in Hückelhoven sieben, in Wegberg sechs und in Wassenberg zwei.