Steuereinnahmen im nördlichen Kreis Heinsberg : Geringere Einnahmen der Kommunen

Kreis Heinsberg Die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise dürften auch das Erkelenzer Land hart treffen. Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg hatten bereits 2019 geringere Gewerbesteuereinnahmen. Wassenberg steht besser da.

Hatte Erkelenz an Gewerbesteuereinnahmen in 2018 noch 19,7 Millionen Euro verbucht, waren es 2019 genau 1,3 Prozent oder eine Viertelmillion Euro weniger. Wegbergs Kämmerei hatte 2018 noch gut acht Millionen Euro eingenommen, fast eine Million weniger waren es 2019, ein Minus von 11,5 Prozent. Vier Prozent, oder 470.000 Euro weniger, klingelten 2019 im Hückelhovener Rathaus, wo 2018 noch 11,8 Millionen Euro eingegangen waren. Wassenberg legte dagegen um 828.000 Euro auf 4,3 Millionen Euro zu, das war eine Steigerungsrate von 24 Prozent.

Die Grundsteuer B, die Kommunalsteuer für bebaute Grundstücke, schwankt in ihrem Aufkommen von Jahr zu Jahr in geringerem Maß als die Gewerbesteuer – Erkelenz konnte 2019 gegenüber 2018 ein Plus von 4,6 Prozent auf 7,2 Millionen Euro verbuchen, Wegberg hatte 84.000 Euro weniger in der Kasse, nahm gut 4,9 Millionen Euro ein. Um 72.000 Euro verschlechterte Hückelhoven sich, kam auf 5,9 Millionen Euro statt auf ganz knapp unter sechs. Wassenbergs Kämmerer Willibert Darius addierte auch hier eine Mehreinnahme, zu den 2,25 Millionen Euro kamen 46.500 Euro dazu.