Moderne Verkehrslösungen im Erkelenzer Land : Wie alltagstauglich ist E-Mobilität?

Michael Straube lädt den mit seiner Photovoltaik-Anlage selbst produzierten Strom in seinen Renault Zoe, den er seit fast sechs Jahren fährt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Michael Straube war einer der ersten im Erkelenzer Land, die sich ein Elektroauto angeschafft haben. Er berichtet von seinen Erfahrungen und erklärt, wieso die anfängliche Skepsis in der Familie gewichen ist.

Michael Straube bestieg bereits 2016 den Zug, der in einen neue, moderne Welt der Automobilität führt und auf den inzwischen immer mehr Menschen aufspringen: Der diplomierte Biologe gehört zu den ersten Autofahrern im Erkelenzer Land, die sich ein Elektroauto anschafften. Inzwischen hat er in fast sechs Jahren weit mehr als 120.000 Kilometer in seinem Renault Zoe zurückgelegt, „ohne antriebsbedingte Panne“, wie er betont. Für ihn ist der Wagen ein „ganz normales Auto“.

Sein Weg zum Stromer ist fast schon der klassische: Zuerst kam die PV-Anlage aufs Dach und anschließend das Auto. Inzwischen produziert die Familie Straube auf ihrem Haus in Merbeck Strom mit einer Anlage, die als Spitzenleistung 17 Kilowatt pro Stunde erzeugen kann. Das Auto und das Haus werden zu zwei Dritteln mit Strom aus eigener Herstellung versorgt, den Rest kauft Straube als Ökostrom ein. Die Wallbox, an der er den Wagen auflädt, kommuniziert mit der PV-Anlage, so dass nach Möglichkeit tagsüber nicht mehr Strom gezogen wird, als die Anlage für den Pkw übrig lässt.

Info Auto mit Gasantrieb für längere Fahrten Zweitwagen Einen „Zweitwagen“ besitzt die Familie Straube auch: einen mit Gas betriebenen Logan. Er wird in erster Linie für größere Transporte und längere Strecken in den Urlaub genutzt. Bei vier Personen, einem Hund sowie Gepäck wird es in dem kleineren Renault Zoe bei einer Fahrt in die Berge „etwas eng“. Für den Logan fällt Kfz-Steuer an, anders als beim Stromer. Dieser ist steuerbefreit.

Für Straube war es vor fast sieben Jahren keine Frage mehr, dass ein Elektroauto angeschafft werden musste, nachdem er zum ersten Mal an einer Rallye für Stromer teilnehmen durfte. Skepsis gab es hingegen bei seiner Frau, die die altbekannten Argumente ins Spiel brachte: zu geringe Reichweite, zu wenige Lademöglichkeiten im öffentlichen Bereich und die damit verbundene Gefahr, ohne Strom liefen zu bleiben. Doch ist sie von der tagtäglichen Praxis von der Alltagstauglichkeit ihres Stromers überzeugt worden. „Das Auto macht Spaß“, sagt Sandra Krön-Straube und stimmt ihrem Mann zu, der ihre Zweifel und Bedenken zerstreuen konnte. „Unser Auto hat selbst im Winter eine Reichweite von rund 300 Kilometern“, erklärt er. „Im Alltag fahren wir aber nur maximal 200 Kilometer pro Tag.“ Da würde selbst eine normale Steckdose ausreichen, um über Nacht die 41-Kilowatt-Batterie wieder zu füllen. Insofern sei die Reichweite kein Thema. Die Sorge, unterwegs mit dem Stromer liegen zu bleiben, ist gewichen. Zum einen ist das Netz der Ladestationen inzwischen sehr dicht geworden, zum anderen ist beim Start die Batterie immer proppenvoll; entweder tagsüber dank des Solarstroms oder nachts dank des Ökostroms.

Straube hat errechnet, dass er auf 100 Kilometer Kosten hat, die bei denjenigen von zwei Litern Benzin liegen. „Hinzu kommt, dass an einem Stromer nicht viel kaputt gehen kann.“ Ölwechsel, Reparaturen oder Ersatz für Auspuff, Kupplung oder Getriebe braucht er bei einer Kostenkalkulation nicht zu berücksichtigen. Aber auch Straube ist nicht ganz pannenlos durch die letzten sechs Jahre gekommen. Der Gutachter für Artenschutz hat sich bei einem Baustellenbesuch einen platten Reifen eingehandelt – was ihm mit jedem anderen Auto auch hätte passieren können. Der Akademiker ist beileibe nicht blauäugig beim Umgang mit der Elektromobilität. Er sieht auch die Schattenseite. Allerdings wird der Schatten immer schwächer. „Früher hieß es, ein Stromer wie meiner habe erst nach 80.000 Kilometern eine bessere Ökobilanz als ein Benziner. Inzwischen geht man von 40.000 Kilometern aus.“ Die Verbesserung rühre zum einen daher, dass es immer mehr Ökostrom gebe und zum anderen, dass das Recycling immer besser werde. Auch würden die Anschaffungskosten sinken, wenn noch mehr Autohersteller auf den Markt drängen. Problematisch sei sicherlich die Verwendung von Kobalt in den Batterien, räumt Straube ein. Aber der Weg zu kobaltfreien Batterien sei bereits aufgezeichnet.

Die Kritik, es gebe zu wenig Strom, wenn noch mehr Autofahrer auf die Elektromobilität umsteigen würden, lässt Straube nicht gelten. Er verweist auf aktuelle Berechnungen, wonach problemlos 15 Millionen Stromer in Deutschland mit Energie versorgt werden könnten. Vielmehr kritisiert er die Produktion der viel zu großen und damit viel zu schweren Elektroautos. „Die Industrie sollte eher kleinere und leichtere Stromer herstellen. Im Alltag reichen die allemal.“ Es müsse auch ein Umdenken bei den Autofahrern einsetzen: Es werde viel zu sehr die Ausnahme der langen Strecke als die Regel der kurzen Wege angenommen.