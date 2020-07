Fahrausweisverkauf startet wieder : WestVerkehr: Eine Million Euro weniger Einnahmen wegen Corona

Geschäftsführer Udo Winkens kündigt an, dass in den Bussen von WestVerkehr der normale Fahrausweisverkauf beim Fahrer gestartet wird. Foto: Speen

Erkelenzer Land Alle Busse des Verkehrsunternehmens werden mit Schutzscheiben ausgestattet. Normaler Fahrausweisverkauf und Kontrollen starten wieder.

Die WestVerkehr unterhält 114 eigene Busse in ihrem Zuständigkeitsbereiche, außerdem fahren weitere 80 Busse im Auftrag der West, vor allem im Schulverkehr. „Wir möchten einen Beitrag leisten, auch im ÖPNV wieder ein Stück Normalität einziehen zu lassen“, sagt Udo Winkens. Wegen der Corona-Pandemie war seit dem 19. März der vordere Bereich der west-Busse abgesperrt worden, so dass Kunden die hinteren Fahrzeugtüren zum Ein- und Aussteigen nutzen mussten und der Fahrausweisverkauf über das Fahrpersonal nicht möglich war. Die Fahrgäste wurden gebeten, ihren Fahrschein vorab in den Vorverkaufsstellen und über die Apps mobil.nrw, HandyTicket Deutschland sowie den DB Navigator zu kaufen. Das Verkehrsunternehmen appellierte außerdem an die Ehrlichkeit der Kunden, den fälligen Fahrpreis auf das Bankkonto der west zu überweisen. Allerdings wurden Überweisungen über den Fahrpreis nur verschwindend gering wahrgenommen, berichtet Udo Winkens. Dennoch habe es in den Bussen der west eine gewisse beständige Nutzerzahl gegeben. Der West-Betriebsleiter schließt daraus, dass neben den Abonnement-Inhabern ein Teil der Fahrgäste den ÖPNV „kostenfrei und unentgeltlich“ – also missbräuchlich – genutzt haben. „Wir handeln im Sinne unserer ehrlichen Fahrkunden und möchten sowohl den Fahrausweisverkauf als auch die -kontrolle beim Fahrpersonal wieder aufnehmen“, sagt Udo Winkens.