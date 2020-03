Im Kreis Heinsberg : West stellt Busverkehr auf Ferienplan um

Kreis Heinsberg Die Vorsichtsmaßnahmen werden erhöht. Ein- und Ausstieg erfolgt nur noch durch die hinteren Türen.

„Für unsere Kunden wird unser Angebot dadurch deutlich besser“ erklärt Udo Winkens, Geschäftsführer der west. „Fast alle Linien fahren nun im 60-Minuten-Takt. Außerdem ermöglicht der Taktverkehr in den Ferien auch optimale Anschlüsse zwischen Bus/Bus und Bus/Bahn.“ Der MultiBus steht zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Die Kapazitäten des Kleinbussystems können bei Bedarf zeitnah angepasst werden, teilt die west mit.

Die west hatte seit dem Auftreten des ersten Infizierten mit dem Coronavirus ihr Angebot an Schultagen, auf Wunsch des Landrates des Kreise Heinsberg, Stephan Pusch, und mit tatkräftiger Unterstützung der privaten Auftragsunternehmer im Kreis Heinsberg, weitestgehend beibehalten. Alle Fahrpersonale wurden für den Einsatz im Fahrdienst sensibilisiert und alle Fahrzeuge von Beginn an regelmäßig desinfiziert. In den Fahrzeugen befinden sich auch wichtige Verhaltensregeln für alle Kundinnen und Kunden. „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Fahrkundinnen und Fahrkunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, erläutert Udo Winkens.