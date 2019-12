Änderungen im Kreis Heinsbreg : Busfahrplan mit neuen Linien zum 1. Januar

Kreis Heinsberg Neu sind elf von der Busverkehr Rheinland übernommene Linienverbindungen und der Stadtbus HÜ 1.

Zwei Kundengruppen waren der WestVerkkehr GmbH wichtig: Schüler sollten weiterhin pünktlich ihre Schulen erreichen, Berufspendler erhielten große Aufmerksamkeit. So wurde auf der Linie 491 der Stundentakt eingeführt. An den Bahnhöfen Übach-Palenberg und Geilenkirchen ist immer Anschluss an den Zug nach Aachen und Mönchengladbach möglich. Mit der neuen Linie 475 können Fahrgäste aus dem Selfkant stündlich den Heinsberger Busbahnhof erreichen. Die Linie 494 ist bis Linnich verlängert, dort besteht stündlich Anschluss an die Rurtalbahn (Jülich-Düren). Die neue Linie 406 (zusammengelegt mit der 409) verbindet Erkelenz und Linnich; der Weg wird angepasst. „Durch kürzere Fahrzeit gewinnt die Linie an Attraktivität“, so Christian Hoverath, Abteilungsleiter Planung bei der west. „Wir haben die Linien einheitlich strukturiert, manche Gebiete besser angeschlossen“, so Houverath. „Wir wollen den ÖPNV attraktiver machen.“

Die wichtigsten Änderungen im Erkelenzer Land: Fahrzeitanpassungen in den Linien EK 1 und EK 3; alle Umläufe bedienen die Haltestellen Venrath, Herrather Straße, und Abzweig Etgenbusch. Aufgehoben sind die Haltestellen Abzweig Immerath (alt), Holzweiler Gärtnerei und Lützerath Umgehung (bei Bedarf Multibus) und Immerath (neu), Unkelbachstraße. HÜ 1 ist der neue Hückelhovener Stadtbus (neue Haltestelle Am Landabsatz), die künftige Linie HÜ 2 übernimmt das Angebot der alten HÜ 1. Die 401 bedient zu den Betriebsanfangs- und -endzeiten der Lebenshilfe die Haltestelle „Heinsberg Lebenshilfe“; nur noch zu Schulzeiten wird das Gebiet Hückelhoven Schlee angefahren. Die Leistung der Linie 409 wird in die Linie 406 integriert. Der Linienweg wird in Hückelhoven und zwischen Brachelen und Linnich verkürzt und so beschleunigt. Den Streckenabschnitt zwischen Lindern und Linnich übernimmt die Linie 494. Reduziertes Fahrtenangebot auf der 407 zwischen Hückelhoven und Hilfarth wegen der neuen Linie HÜ1; der Fahrweg in Hilfarth ist verändert; in den Ferien werden zusätzliche Fahrten zwischen Hückelhoven und Gerderath angeboten. Bei der 412 wurden Fahrzeitanpassungen vorgenommen; die Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich (neu) sind in den Linienverlauf aufgenommen. Der Multibus hat neue Haltestellen: Abzweig Immerath (alt), Gangelt Nahversorgung, Hoven (Erkelenz), Hetzerath Schule, Holzweiler Gärtnerei, Immendorf Schule, Kiesgrube Hohenbusch, Kirchhoven Freibad, Lützerath Umgehung, Würm Schule.