Heinsberg: Werk von Hans-Peter Funken gewürdigt

Heinsberg Fünf Jahre nach seinem Tod gibt das Begas Haus in einer großen Ausstellung einen Überblick über das künstlerische Schaffen von Hans-Peter Funken aus Heinsberg.

Hundert Jahre wäre er jetzt geworden, der vor fünf Jahren in Aachen verstorbene Hans-Peter Funken. Als Lehrer und Heimatforscher, jedoch auch als Künstler prägte er das gesellschaftliche und kulturelle Leben des Heinsberger Landes maßgeblich mit.

Aus mehreren Tausend in seiner Schaffensperiode entstandenen Arbeiten trafen die Kuratoren des Museums sowie die Kinder des Künstlers, Peter Funken und Ruth Först, eine Auswahl an Arbeiten, welche ein breites Spektrum der Kunstentwicklung im 20. Jahrhundert von naturalistischen Landschaften bis hin zur experimentellen, abstrakten Monotypie zeigt. Um die Übersichtsausstellung für die Betrachter besser zu gliedern, wurde das Werk von Hans-Peter Funken in kleine Gruppen geteilt. Die entstandenen sechs Abteilungen sollen einen Einblick in sein Schaffen geben.

Info Ausstellung ist bis zum 1. Juli zu sehen Die Schau Bis zum 1. Juli ist die neue Wechselausstellung zum Lebenswerk von Hans-Peter Funken im Begas Haus Heinsberg, Hochstraße 21, zu sehen. Öffnungszeiten dienstags bis samstags, 14 bis 17 Uhr, sonntags, 11 bis 17 Uhr. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, wird Ruth Först, die Tochter des Künstlers Hans Peter Funken, um 14.30 Uhr eine Führung durch die Wechselausausstellung im Begas Haus, "Hans-Peter Funken - Abstraktion und Landschaft", geben. Anmeldungen sind an der Kasse vor Ort möglich, Plätze gibt es nach Verfügbarkeit, bei großem Interesse findet eine Folgeführung statt. Am Internationalen Museumstag ist der Eintritt in das Museum frei, die Führung kostet allerdings drei Euro pro Person.



Beginnend mit Arbeiten der frühen Phase. Als junger Mann ging der Künstler durch eine naturalistische Phase, noch in den Kriegsjahren. Seine Arbeiten zeigen atmosphärisch das Lebensgefühl der Zeit. Die naturalistischen Motive der Lofoten sind farblich dunkel und zurückhaltend. Darauf folgt eine Periode der Aquarellmalerei. Die Bilder der Nachkriegszeit lassen das Aufatmen der Menschen nachempfinden. Ein anderes ziviles Leben war entstanden, das sich in den Arbeiten zeigt. Der Hang zum Reisen des Künstlers wird sichtbar. Eindrücke aus Belgien, Paris und Holland verarbeitet er in seinen Kunstwerken. Die Niederrheinische Landschaft und das Umfeld des Heinsberger Landes hält Hans-Peter Funken in schwarz-weißen Bildern fest. Er gibt die Atmosphäre der Dörfer und Landschaften entsprechend seinem inneren Empfinden wieder.

Eine weitere Gruppe bilden seine grotesken Arbeiten. Er mochte Karnevalsumzüge, zeigte den Karneval in Flandern jedoch nicht spaßig und lustig, sondern eben unheimlich. Die fünfte Abteilung gruppiert Bilder von seinen Reisen nach Anatolien und in die Türkei. In seiner letzten Schaffensphase entstehen Zeichnungen mit der Rohrfeder in Schwarz-Weiß. Man sieht Tupfen und Striche der abstrakten Bilder, "und plötzlich entsteht daraus eine Welt voller Insekten oder merkwürdige Tiere, die eine Karavane bilden oder auch eigenartige und spukhafte Wesen", erläuterte sein Sohn Peter Funken in seiner Einführungsrede zur Ausstellung.

Peter Funken erinnert sich, dass sein Vater die abstrakten Bilder stets als Serie herstellte, nicht als Einzelarbeiten. "Die Abstraktion hat eine zentrale Bedeutung bei ihm und ist die Grundlage für seine spätere Malerei, als er in den 1970er Jahren wieder verstärkt den Niederrhein und die Landschaften, Dörfer und Gegenden von Heinsberg malte", erläuterte er. "Da er jemand war, der an Experimenten interessiert war und spontan gearbeitet hat, nutzte er Materialien, die rasch trocknen, wässrige Farben." So entstanden bei ihm auch Monotypien, also Arbeiten im sogenannten Abklatschverfahren. Es ergeben sich dann sehr direkte und spontan gesetzte Bilder. "Es war für ihn so etwas wie ein Resonanzboden, ausgehend davon konnte er Landschaften herstellen und Elemente entwickeln, die miteinander verschmolzen", resümiert Peter Funken zur Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 1. Juli im Begas Haus besucht werden kann. Der Bogen der ausgestellten Arbeiten von Hans Peter Funken spannt sich vom Gegenstandslosen und von der Assoziation im Grotesken bis hin zur gegenständlichen Malerei und verbindet sie miteinander.

