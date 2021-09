Weniger Notdienstpraxen im Kreis Heinsberg : Gesundheitspolitik ist gefragt

Meinung Durch das Aus der Notdienstpraxis in Geilenkirchen wird deutlich, dass sich das Notdienstsystem finanziell nicht rechnet. Aber warum müssen eigentlich die Ärzte selber dafür aufkommen?

Völlig überraschend hat die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bekanntgegeben, dass schon zum 1. Oktober, also am Freitag, die Geilenkirchener Notdienstpraxis schließt. Im 628 Quadratkilometer großen Kreis Heinsberg gibt es damit nur noch zwei dieser Notdienstpraxen, in Erkelenz und Heinsberg.