Arbeitsagentur legt Zahlen vor Weniger Arbeitslose im Kreis Heinsberg als noch im Februar

„Im Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich der Arbeitsmarkt in diesem Monat weniger dynamisch, als für einen März üblich. Es haben zum einen weniger Menschen ihre Arbeit verloren, da Unternehmen an ihren Mitarbeitenden festhalten. Gleichzeitig ist es aber auch weniger Menschen gelungen, eine neue Beschäftigung aufzunehmen als im Vormonat. Die Arbeitslosigkeit erhöht sich dadurch um rund 200 Personen. Sie steigt weniger stark als in den Jahren 2019 und 2020“, sagt Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren.