Gemeinde Waldfeucht: Weltmeisterin im Schlittenhunderennen geehrt

Priester Attila Kiss segnete Iris Schrammen gemeinsam mit ihrem Husky-Nachwuchs und schloss Bürgermeister Schrammen und alle Waldfeuchter in seinen Segen mit ein. Foto: Wolfgang Petz/MPM Mediaservice

Waldfeucht Waldfeuchts Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen empfang Iris Mauderer, die aktuelle Weltmeisterin im Schlittenhunderennen, zur Sportlerehrung.

Iris Mauderer kam nicht alleine zur Ehrung. Gemeinsam mit ihren Weltmeister-Babys, 14 putzig-süßen Siberian Huskywelpen, und in Begleitung ihres Sportfreundes Attila Kiss, seines Zeichens römisch-katholischer Priester, folgte sie der Einladung von Bürgermeister Schrammen. Hierzu war Priester Kiss eigens aus Rumänien eingeflogen.

Vor dem Empfang im Rathaus drehte ein Kamerateam bei Mauderer zu Hause und dokumentierte ihr Leben: Wie sich der Alltag mit ihren Huskies gestaltet und wie sie sich liebevoll der Handaufzucht ihrer ein- und zweiwöchigen Welpen widmet. Mauderer berichtete, wie sie bereits im Alter von acht Jahren mit dem Husky-Virus infiziert wurde, und wie es mehr als drei Jahrzehnte dauerte, bis sie sich in diesem Jahr ihren WM-Traum im italienischen Millegrobbe im Trentino erfüllen konnte.

Heimische Werfer-Asse in guter Frühform

Frühjahrswerfertag des SV Rot-Weiß Schlafhorst : Heimische Werfer-Asse in guter Frühform

Nach den Aufnahmen ging es zum Training in den Windpark von Waldfeucht-Bocket. Mit Kameras ausgestattet und in Begleitung eines Kamerateams drehte sie ihre zwölf Kilometer lange Runde. Danach traf sie mit ihrem Gefolge im Waldfeuchter Rathaus bei Bürgermeister Schrammen ein. Zwischenzeitlich gesellte sich ein Radio-Reporterteam dazu. Bürgermeister Schrammen würdigte die 45-jährige Ausnahmeathletin für ihre zahlreichen Erfolge in der Weltklasse des Schlittenhundesports.