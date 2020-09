Kinder aus Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven und Wassenberg beteiligt : Steine am Parlament zeigen Kinder-Ideen für die Zukunft

Landtagspräsident André Kuper (Mitte) mit Thomas Schnelle und Bernd Krückel (r.) bei der Übergabe der „Wunsch-Steine“ zum Weltkindertag am Landtag. Foto: Land NRW

Erkelenzer Land Rund 300 Kinder im Erkelenzer Land bemalten Wunsch-Steine für die Aktion des Landtags zum Weltkindertag. Tausende Steine lagen am Parlamentsgebäude, viele davon aus dem Erkelenzer Land.

Während der Schließungen von Kitas und Schulen sind im ganzen Land Steinschlangen entstanden, als Ermunterung und Zeichen des Zusammenhalts in der Corona-Pandemie. Diese Initiative griff der Landtag auf. Im Vorfeld des Weltkindertages am 20. September hatte Landtagspräsident André Kuper eine farbenfrohe Mitmachaktion ins Leben gerufen. Kinder im ganzen Land konnten in KiTas und Schulen ihre Ideen für die Zukunft auf Steine malen und diese zum Parlament bringen lassen. Mit all diesen „Wunsch-Steinen“ wurde zum Weltkindertag eine Steinschlange ausgelegt, an der die Vorstellungen und Zukunftswünsche der Kinder abgelesen werden können.

Es liegen tausende Steine in und um das Parlamentsgebäude herum, darunter Regenbögen, Tiere und lachende Gesichter, versehen mit Wünschen wie „Gesundheit“, „Glück“ oder „sauberes Wasser“. Die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg hatten Kindergärten und Schulen dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Mehr als 300 Kinder haben Steine mit ihren Wünschen an die CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Krückel und Thomas Schnelle übergeben. Vor dem Abschluss der Aktion am Weltkindertag am 20. September haben Schnelle und Krückel die Steine Landtagspräsident André Kuper übergeben. „Mit unserer Aktion wollen wir die Kinder ermutigen, uns ihre Wünsche mitzuteilen, damit wir für sie eine gute Zukunft gestalten können“, sagte André Kuper zu der Aktion, die auf eine riesige Resonanz im Land traf.

Für Bernd Krückel war es „eine großartige Aktion, die den Kindern nicht nur eine Riesenfreude bereitet hat“. Die Besuche der Abgeordneten in den Schulen bedeutete für die Kinder auch eine erste Berührung mit der Landespolitik. Thomas Schnelle sagt über die Aktion: „Bei den Botschaften der Wunsch-Steine, die nun schon seit Wochen in und um den Landtag zu finden sind, lohnt sich für uns Abgeordnete eine genauere Betrachtung, denn für die Zukunft unserer Kinder machen wir letztlich auch unsere Arbeit hier.“

Am Weltkindertag hatten Mitarbeiter des Landtags in Düsseldorf Kinder zu einem kleinen Programm mit Führungen durch das Parlamentsgebäude unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln begrüßt. Jedes Kind, das an der „Aktion Wunsch-Stein“ teilgenommen hat, bekam zudem ein kleines Geschenk im Austausch für das kleine Kunstwerk.

