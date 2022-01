Weiterbildung im Kreis Heinsberg : VHS startet mit neuem Programm ins Jahr

Erkelenzer Land Viel Wissenswertes vermitteln die Dozenten in ihren Kursen der Volkshochschule des Kreises Heinsberg – und Kinder können erfahren, wie Astronauten leben und arbeiten.

VHS-Leiter Ingo Rümke versichert: „Unter den Bedingungen von 2 G beziehungsweise 2 G plus bei Bewegungskursen in Innenräumen ist die sichere Durchführung von Bildungsveranstaltungen immer gewährleistet. Und durch eine Beschränkung der Teilnehmerplätze ist das Einhalten von Abständen jederzeit möglich.“

Aber auch vom heimischen Wohnzimmer aus sind immer mehr Kurse und Vorträge im Bereich der Fremdsprachen, der beruflichen Bildung und in der kulturellen Bildung möglich. So gibt es Angebote zum kreativen Schreiben, Malen oder Telefontraining. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch die vielfältigen Livestreams der Reihe vhs.web und vhs.wissen.live. Hier referieren weltbekannte Wissenschaftler und Fachleute zu vielen aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Gesundheit. Neu sind dabei Livestream-Angebote aus dem Programm vhs.kinder.uni für Grundschulkinder ab acht Jahren. So können Kinder zum Beispiel am 1. März erleben, wie Astronauten im Weltall leben und arbeiten. Im Anschluss an alle Vorträge besteht die Möglichkeit, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Über die digitale Welt informieren auch Vorträge zum „darknet“ und zu „Live Hacking“, bei dem ein Sicherheitsforscher vorführt, wie Hacker in IT-Systeme eindringen.