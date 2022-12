Gekürzte Landesmittel Weiter Unklarheit bei Frauenhäusern im Kreis Heinsberg

Hintergrund ist die Kürzung der finanziellen Mittel für den Schutz von gewaltbetroffenen Frauen in Höhe von 1,85 Millionen Euro im Landeshaushalt für 2023. „Wir bleiben dabei, dass dies so nicht tragbar ist. Das Land NRW muss den wichtigen Einrichtungen – im Sinne der Mitarbeitenden und der Betroffenen – eine langfristige Finanzierung zusichern“, sagt Ralf Derichs, SPD-Fraktionschef im Kreistag. Die Landesregierung hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und auf eine Mittelerhöhung um je fünf Millionen Euro in den vergangenen beiden Jahren verwiesen. Dieses Geld sei nicht verausgabt worden.