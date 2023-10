Wegberg und Wassenberg profitieren Land NRW fördert Dorfprojekte

(RP) Das Land NRW stellt knapp 800.000 Euro für Projekte bereit, die im Kreis Heinsberg den ländlichen Raum stärken sollen. Thomas Schnelle, CDU-Landtagsabgeordneter für den Heinsberger Nordkreis, freut sich über die Fördergelder des Landes: „Mit Hilfe des Förderprogramms können wir ganz konkret einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Dörfer lebens- und liebenswert bleiben.“ So werde in Wassenberg mit 250.000 Euro ein Kommunikations- und Veranstaltungstreffpunkt mit Skateanlage gefördert. Die Stadt Wegberg erhalte 13.000 Euro für die Errichtung einer City-Sportbox. Schnelle: „Und, was mich persönlich sehr freut, die Interessengemeinschaft Effelder Leben in Effeld erhält 13.749 Euro für die Ausstattung ihres Dorfladens und kann diesen wichtigen Treffpunkt in Effeld somit auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter betreiben.“