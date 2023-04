Blaulichtticker im Erkelenzer Land Kamera filmt Dieb im Rewe-Markt

Ein Dieb hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Frischetheke des Rewe-Markts in Arsbeck eine Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 64-Jährige die Geldbörse zuvor dort in einem Regal abgelegt und vergessen. Als sie das an der Kasse bemerkte, eilte sie zwar zurück, da war die Geldbörse aber schon verschwunden. Da die Frau einen auffälligen Mann in ihrer Nähe bemerkt hatte, bat sie darum, die Videoaufzeichnung aus dem Laden auswerten zu lassen. In der Tat war darauf ein Mann zu sehen, der die Geldbörse mitnahm, das Geschäft verließ und anschließend mit einem olivgrünen oder grauen Auto davonfuhr. Er hatte grau-blonde kurze Haare, einen Mittelscheitel und war 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er trug eine Brille, wirkte westeuropäisch und hatte eine untersetzte Figur. Seine Oberbekleidung war dunkel. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02452 9200 zu melden.