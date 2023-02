Informationsveranstaltung in Heinsberg So werden Sie Wegbegleiter für unbegleitete Flüchtlinge

Am Donnerstag, 16. März, findet von 17 bis 19 Uhr in der Kreisverwaltung Heinsberg, Valkenburger Straße 45 in Heinsberg eine umfangreiche Informationsveranstaltung zum gesamten Do-it-Projekt, zur Qualifizierung und den Voraussetzungen statt. Anmeldungen unter 02452 135172 oder do-it@kreis-heinsberg.de.