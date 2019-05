Aufklärung durch Live-Hacking-Session : Gefahren durch Hacker wirksam unterbinden

Heinsberg Jeden Tag werden Privatpersonen sowie kleine und große Unternehmen Opfer von Hackerangriffen. Dagegen gibt es wirksame Methoden.

(RP) Beim kommenden Web-Montag am 20. Mai in der Werkbank Heinsberg (Hochstraße 100, 19 Uhr) wird der IT-Sicherheitsexperte Benjamin Koltermann von BenKoByte aus Erkelenz in einem Vortrag nicht nur auf die aktuellen Bedrohungen für Unternehmen eingehen, sondern gleich die passenden Gegenmaßnahmen präsentieren. In einer Live-Hacking-Session zeigt der IT-Experte anhand vorbereiteter Systeme vor Publikum, wie Hacker in kritische IT-Infrastrukturen eindringen, um an Daten zu gelangen oder die Systeme zu ihrem Zweck zu nutzen. Der Web-Montag richtet sich an alle Entwickler, Anwender, Gründer, Unternehmer, Forscher, Web-Pioniere, Onlinemarketing-Experten, Blogger, Podcaster, Web-Designer und sonstige Internet- Interessenten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über die Webseite www.webmontag-heinsberg.de oder die Facebook-Seite https://www.facebook.com/WebMontagHS ist erwünscht.