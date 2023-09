Wasserstoff-Ausbau Region sorgt sich um Pläne der Bundesregierung

Gerade auch im Kreis Heinsberg ist in Sachen Wasserstoff derzeit viel in Bewegung. Mit dem Kreis Heinsberg und Unterstützung aller zehn Kommunen hatte ein Unternehmenskonglomerat das Projekt „H2HS“ in Angriff genommen. Spätestens Anfang 2025 soll in Oberbruch der erste Elektrolyseur den Betrieb aufnehmen und mittelfristig erst einen, dann bis zu fünf Megawatt pro Jahr leisten können.