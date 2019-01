Museumscafé Samocca lädt zum Neujahrsempfang ein : Die Combo Wassenjazz tritt im Café Samocca auf

Die Band Wassenjazz mit Sängerin Jacqueline Drescher wird das neue Jahr stimmgewaltig begrüßen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Heinsberg Das Museumscafé Samocca in Heinsberg an der Hochstraße 19 feiert das neue Jahr mit einem Neujahrsempfang am 25. Januar ab 19 Uhr.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Combo „Wassenjazz“ um Sängerin Jacqueline Drescher. Unter dem Motto „Swing, Blues, Latin & More“ werden Eckart Krause (Klavier), Robert Seidl (Gitarre), Günter Rixen (Bass), Hans Paradis (Schlagzeug), Jac Jütten (Akkordeon und Saxophon), Franz-Josef von der Lieck (Trompete und Flügelhorn) sowie Jürgen Heutz (Querflöte) für einen abwechslungsreichen musikalischen Teppich sorgen und dem Publikum ein stimmungsvolles Programm bieten. Das Samocca-Team wird ein reichhaltiges Flying-Buffet mit vielen frisch zubereiteten Köstlichkeiten anbieten, verspricht Caféleiterin Klaudia Steiner.

Eintritt inklusive Buffet 28 Euro pro Person. Das Café bittet um verbindliche Anmeldung und Platzreservierung, gerne auch telefonisch: 02452 1062077.