„Menschenverachtende Ideologie“ Wassenbergerin Ruth Seidl verurteilt AfD

Scharfe Kritik gab es in der Diskussion an Äußerungen, die mehrere AfD-Politiker, allen voran Björn Höcke, zum Thema Inklusion getätigt haben. Die Äußerungen, die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung oder der „Gender-Mainstream-Ansatz“ seien Ideologieprojekte, von denen das Bildungssystem „befreit“ werden müsste, sei ein „Tabubruch“ und ein „Angriff auf die Menschenwürde“, verkündet Ruth Seidl. Die Wassenbergerin ist seit Kurzem Fraktionsvorsitzende der Grünen im LVR. In der Sitzung hatten CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und „Die Fraktion“ sich einer Erklärung von insgesamt 19 Bildungs- und Sozialverbänden angeschlossen, in der es um die Unabdingbarkeit von Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft geht.