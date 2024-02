Waldstück zwischen Myhl und Wildenrath Erneut tote Rehe im Wald gefunden

(RP) In Wassenberg sind weiter Jagdwilderer unterwegs. Nachdem bereits am Montag in einem Waldstück an der Straße Auf der Hees (zwischen Wildenrath und Myhl) die abgetrennten Köpfe sowie Innereien mehrerer Rehe gefunden wurden, haben sich nun erneut solche Taten ereignet. Wie die Polizei mitteilt, seien auch am Mittwoch sowie Donnerstag diverse Teile getöteter Rehe gefunden worden. Die Polizei informierte den Jagdpächter und sicherte Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ermittelt wird auch dahingehend, ob die Taten durch dieselben Täter begangen wurden. Die Polizei befragt auch Zeugen: Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, soll sich unter 02452 9200 melden.