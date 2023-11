Einbrecher in Wassenberg und Erkelenz Dieb bricht in Imbissbude ein

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen und Diebstählen, die sich in Wassenberg und Erkelenz ereignet haben. Am Dienstagmorgen wurde ein Täter von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er in eine Imbissbude auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg einbrach. Demnach gelangte der Mann um 8.25 Uhr gewaltsam in das Lokal und stahl Bargeld. Auf der Aufnahme ist zu sehen, dass er eine dunkle Jacke trug, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er einen Mund-Nase-Schutz.