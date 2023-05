Antrag abgelehnt Der Kreis Heinsberg will nicht im Mobilitätsnetz mitmachen

Karl-Heinz Röhrich von der SPD sah in einer Mitgliedschaft im Bündnis „nur Vorteile“, wie er sagte: „282 Verwaltungen in NRW können so falsch ja nicht liegen“, argumentierte er. Auch aus dem Kreis sind in Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen bereits drei Städte Mitglied. „Das Netzwerk unterstützt seine Mitglieder bei der Erstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität und Mobilitätskonzepten. Die Unterstützung umfasst Beratung, Begleitung, Vernetzung und die Umsetzung der individuellen Konzepte“, argumentierte die SPD-Fraktion in ihrem Antrag. Die Sozialdemokraten seien „überzeugt davon, dass der Kreis Heinsberg beim Thema nachhaltige Mobilität großes Entwicklungspotenzial bietet“.