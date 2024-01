Kundgebung in Erkelenz Warum der Katholikenrat zur Demo gegen Rechts aufruft

Die Zahl der Menschen, die in den vergangenen Tagen bundesweit gegen rechtsextreme und völkische Ideologien demonstriert haben, geht mittlerweile wohl in die Millionen. Eine Protestveranstaltung, wenn auch voraussichtlich nur mit mehr als 200 Teilnehmern, soll in der kommenden Woche auch in Erkelenz stattfinden. Am Samstag, 3. Februar, hat das Bündnis gegen Rechts um 15 Uhr zu einer Kundgebung am Erkelenzer Konrad-Adenauer-Platz vor dem Bahnhof aufgerufen.