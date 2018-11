Grausames Verbrechen im Kreis Heinsberg: Mord aus Eifersucht - Polizei nimmt fünf Männer fest

Kreis Heinsberg Im Fall des toten 27-Jährigen in Waldfeucht nennen die Ermittler grausame Details: Ein 22-Jähriger soll aus Eifersucht zugestochen haben, weil seine Ex-Freundin einen Neuen hatte. Vier weitere Männer sollen ihm geholfen haben.

Das Opfer wurde am späten Abend des 2. Oktober gegen 23 Uhr leblos an der Raiffeisenstraße in Waldfeucht aufgefunden. Wegen der vorgefundenen Spurenlage ging die Polizei schnell von einem Tötungsdelikt aus. Die grausamen Details nannte Erster Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel, Leiter der Mordkommission der Polizei Mönchengladbach. Besonders tragisch: Der Getötete, der 27-jährige Dominik J., wurde Opfer aus Eifersucht.