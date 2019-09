Festzelte und Wiesnkirmes : 55. Haarener Oktoberfest in den Startlöchern

Zur Musik der Blechblosn und Wülfershäuser wird die Stimmung in Haaren auch in diesem Jahr ausgelassen sein. Foto: Komitee Haarener Oktoberfest

Waldfeucht An drei Tagen, vom 11. bis zum 13. Oktober, kommen die Fans bayerischer (Blas-)Musik und Leckereien in Haaren auf ihre Kosten.

Von Freitag, 11. Oktober, bis Sonntag 13. Oktober, öffnen sich die Türen der Großzelte auf der Festwiese an der Haarener Windmühle. Das Haarener Oktoberfest ist laut Veranstalter eines der ältesten und größten Oktoberfeste in Nordrhein-Westfalen und zieht viele Tausend Besucher aus der ganzen Region zwischen Aachen, Eindhoven und Mönchengladbach an.

Bevor am Freitag, 11. Oktober, die bekannten und beliebten Blechblosn für Stimmung sorgen, wird das 55. Haarener Oktoberfest offiziell eröffnet. Der traditionelle Fassanstich des Bürgermeisters der Gemeinde Waldfeucht, Heinz-Josef Schrammen, wird auch in diesem Jahr vom Trommler- und Pfeiferkorps sowie Klängen des Musikvereines Haaren begleitet. Danach sollen die Blechblosn die Gäste im Nu in die richtige Oktoberfeststimmung bringen. Auch am Samstag und Sonntag spielen die Blechblosn in Haaren auf. Das Oktoberfestbier wird in Strömen fließen, für feste Nahrung ist bestens gesorgt.

Info Die Highlights auf einen Blick Freitag, 11. Oktober: Fassanstich, Blechblos’n, DJ Uwe, Familiennachmittag auf der Wiesnkirmes zwischen 14 bis 19 Uhr, geöffnet bis 2 Uhr Samstag, 12. Oktober: DJ Uwe, Wiesnkirmes von 14 bis 2 Uhr Sonntag, 13. Oktober: Wiesnkirmes ab 10 Uhr, Partyband Companey am Nachmittag, Jerry Gold ab 17 Uhr, DJ Uwe (Festwiese), zudem Familientag mit Stimmungsband Wülfershäuser und Blechblos’n, ab 22 Uhr Höhenfeuerwerk www.haarener-oktoberfest.de

Außerhalb der Großzelte, auf der Festwiese, lädt ein 1000 Quadratmeter großer Biergarten zum Verweilen ein. Am Oktoberfest-Freitag und -Samstag wird DJ Uwe aus dem Megapark die Gäste unterhalten. Die Partyband „Companey“ sorgt am Sonntagnachmittag für Stimmung im Freigelände. Der singende Holländer Jerry Gold nimmt am Sonntag ab 17 Uhr die Bühne ein. Danach macht DJ Uwe im Biergarten weiter. Die Liebhaber von Fahrgeschäften sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen. So ist das spektakuläre Fahrgeschäft Projekt 1 genauso wieder am Start wie das rasante Beat-Box-Karussell. Auch der Kirmesklassiker, die Raupenbahn sowie die Autoscooter sind auf der Festwiese vertreten.

Bereits für Freitag von 14 bis 19 Uhr lädt die Wiesnkirmes zum Familiennachmittag ein. In dieser Zeit haben die Besucher noch vor der Eröffnung des Zeltes Gelegenheit, alle Fahrgeschäfte zum halben Preis zu nutzen. Außerdem ist die Kirmes Freitag und Samstag jeweils von 14 bis 2 Uhr in der Nacht und Sonntag ab 10 Uhr morgens geöffnet.

Der Sonntag hat traditionell nur ein Thema: „Familientag“ in Haaren. Der Eintritt ist frei. Zur 55. Ausgabe des Festes wird die bundesweit bekannte Stimmungsband „Wülfershäuser“ ihr Können zeigen. Das Repertoire umfasst bekannte Kultschlager, mitreißende Stimmungslieder und aktuelle Hits. Selbstverständlich kommt aber auch die musikalische Vielfalt mit zünftiger bayrischer Blasmusik nicht zu kurz. Ab 16 Uhr dann eröffnen die Blechblosn das Finale, bevor das Oktoberfest gegen 22 Uhr mit dem Höhenfeuerwerk endet.

Wie in den vielen Vorjahren wird der Oktoberfest-Partner West Verkehr den Besuchern die preiswerte und sichere Beförderungsmöglichkeit für den Hinweg zum Festzelt und die Rückfahrt nach Hause in Shuttlebussen anbieten. Damit alles einwandfrei und ruhig läuft, sind die Fahrzeuge der West Verkehr mit Sicherheitsbegleitern an Bord unterwegs. „Dafür gebührt unserem Oktoberfestpartner West Verkehr und dem Versorgungsunternehmen NEW ein ganz besonderer Dank,“ so Festkomiteepräsident Gotthard Kirchner, „denn NEW übernimmt großzügig die Finanzierung des nicht unerheblichen Aufwands für das Sicherheitskonzept in den Omnibussen.“

Der beliebte Shuttleservice der West Verkehr ist am Freitag und Samstag auf allen Strecken doppelt so häufig wie in den Vorjahren, nämlich im Halbstundentakt, unterwegs. Die Fahrten starten jeweils um 19.30 Uhr. Alle 30 Minuten werden die Gäste von Heinsberg, Gangelt und Selfkant nach Haaren gefahren. Die Rückfahrten beginnen an beiden Tagen ab 1 Uhr. Die genauen Fahrzeiten sind rechtzeitig auf der Webseite des Oktoberfestes unter www.haarener-oktoberfest.de und www.west-verkehr.de einzusehen.

Die Eintrittsbändchen (10 Euro) für Freitag und Samstag sind ausschließlich an den Abendkassen erhältlich. Die Abendkassen öffnen rund 30 Minuten vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn. Ein Vorverkauf findet nicht statt.

(RP)