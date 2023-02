Vortrag im Kreis Heinsberg Wann gesetzliche Betreuung bei Behinderung richtig ist

Der Informationsabend findet am kommenden Dienstag, 28. Februar um 19 Uhr in der Aula der Rurtal-Schule in Oberbruch statt. Diese Informationsveranstaltung wendet sich an Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, die sich in Abschlussjahrgängen befinden sowie deren Erziehungsberechtigte oder das interessierte Lehrpersonal.