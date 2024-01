150 Jahre Volksbank Heinsberg feiert Jubiläumsjahr

Zudem stehen mehrere Jubiläumsevents an: Am 23. Mai kommt der ehemalige Toto-Schlagzeuger Simon Phillips mit seiner Band Protocol V zum „Jazzrondell“ in die Heinsberger Realschule, im Gangelter Wildpark ist am 3. Oktober ein Mitgliedertag geplant, am 17. November spielt das Sinfonieorchester der Kreismusikschule in der Erkelenzer Stadthalle und am 23. November präsentiert Marc „Brüh“ Breuer sein Programm „Traumtypen“ in Tüddern. Weitere Veranstaltungen seien in Planung.