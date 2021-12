Corona-Pandemie im Erkelenzer Land : Vierte Welle erwischt Gastronomie – viele Weihnachtsfeiern abgesagt

Viele Gastronomie-Beschäftigte sind laut NGG bereits in andere Branchen abgewandert. Besonders in den Handel und in die Industrie – oft in Drogeriemärkte oder in die Lebensmittelindustrie. Foto: NGG

Erkelenzer Land Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) macht sich Sorgen um die Beschäftigten der Gastronomie: Reihenweise abgesagte Weihnachtsfeiern würden der Gastronomie zu schaffen machen.

Im Kreis Heinsberg würden hier immerhin rund 3500 Menschen in der Branche arbeiten. Vor der Pandemie – im Dezember 2019 – hätten noch 4600 Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe gearbeitet. Damit sei die Zahl der Beschäftigten um 24 Prozent zurückgegangen. Das gehe aus der aktuellsten Statistik der Arbeitsagentur hervor. Die Pandemie-Zahlen stammten aus dem Frühjahr und dürften sich inzwischen nochmals verschlechtert haben, so die NGG. Um gegensteuern zu können, fordert die NGG daher für die laufende Tarif-Verhandlungsrunde, die am Mittwoch, 15. Dezember, fortgesetzt wird, einen Mindestlohn von 12 plus X Euro sowie eine bessere Ausbildungsqualität. Es gelte, „gegen die ‚Pandemie-Delle‘ ein deutliches Zeichen der Job-Attraktivität in der Branche zu setzen“. Dazu gehöre, den Beschäftigten gute Chancen zu bieten, sich im Job weiterzuentwickeln. „Von der Köchin über den Kellner bis zur Rezeptionistin: Wer lange im selben Betrieb arbeitet und dem Gastgewerbe über viele Jahre die Treue hält, sammelt enorm viel Know-how. Dieses Plus an Erfahrung muss honoriert werden: Ein flexibleres Lohnstufen-Modell würde die richtigen Anreize setzen – für mehr Qualifikation und Bindung an die Branche. Als eine ‚Gastro-Karriereleiter‘ sozusagen“, sagt Hafke.