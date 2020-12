Caritas-Telefon in Erkelenz : Vier Frauen hören bei Sorgen und Problemen zu

Erkelenzer Land Am Caritas-Telefon sind die Gemeindesozialarbeiterinnen gefragte Ansprechpartnerinnen – vor allem in der Corona-Pandemie, die Einsamkeit und Nöte verstärkt.

„Unser Angebot richtet sich an alle Menschen, denen buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt“, sagt Gemeindesozialarbeiterin Mechthild Bose, unterstützt von ihren Kolleginnen Judith Preis, Nicole Abels und Martina Zantis. Die Idee ist, in den Zeiten der Kontakteinschränkungen eine Alternative für all jene Menschen zu schaffen, die aufgrund schwieriger Lebenssituationen, psychischer Erkrankungen oder durch Corona entwickelter Sorgen und Ängste einen Ansprechpartner brauchen. „Der Schwerpunkt der Beratung liegt im psychosozialen Bereich“, unterstreicht Bose. Es gehe nicht um medizinische oder juristische Fragen rund um Corona, sondern um das, was die Menschen in dem Zusammenhang sorgenvoll bewege.

Sie erinnere sich an ein Telefonat, bei dem die Familie große finanzielle Sorgen hatte, weil die Essensversorgung der Kinder in Schule und Kindergarten aufgrund des damaligen Lockdowns weggefallen war und sie das Geld nicht aufbringen konnte, dieses mittags zu ersetzen. Sie habe dann an die zuständigen Ämter verwiesen, die dafür Sorge trugen, in Vorleistung der angekündigten Rückerstattung der Gelder für das Mittagessen zu treten. Ein weiteres Beispiel hat Martina Zantis. „Mich rief eine junge Frau an, deren Mann gerade verstorben war und die durch einen Umzug an einen neuen Ort keine Kontakte knüpfen konnte. Zudem hatte sie Schulden.“ Ihre Hilfe bestand dann in der Vermittlung der Telefonnummer des zuständigen Pfarrers, des Trauercafés und der Schuldnerberatung. „Wo wir nicht weiterhelfen können, verweisen wir an andere Dienste und Einrichtungen, auch innerhalb unseres Verbandes“, erklärt Bose.