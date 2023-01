Von Betonfiguren bis Sprachkurs VHS startet mit Magazin in die Frühjahrssaison

Das neue Semester in der Anton-Heinen-Volkshochschule steht kurz bevor. Die VHS des Kreises Heinsberg bietet in ihrem neuen Magazin für Frühjahr/Sommer 2023 einen Einblick in ihr Angebot und verschiedene Themen der nächsten Monate. Wie gewohnt ist das Magazin der Startschuss für das neue Semester und ein buntes, zeitgemäßes und vielfältiges Programm.