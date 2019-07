Verwaltungsgericht Aachen entschied : Eilurteil: Schüler von Klassenfahrt ausgeschlossen

Alle genießen die Klassenfahrt – nur einer nicht: wegen mehrfachen Fehlverhaltens. Das Urteil dürfte viele Schulleitungen interessieren. Foto: dpa/Peter Endig

Kreis Heinsberg Das Verwaltungsgericht Aachen gibt einer Gesamtschule aus dem Kreis Heinsberg Recht. Ein Gesamtschüler hörte nicht auf Lehrer.

Die sechsten Klassen einer Gesamtschule aus dem Kreis Heinsberg gingen am Dienstag auf Klassenfahrt – mit einer Ausnahme. Ein Schüler musste zu Hause bleiben. Dass der Ausschluss von einer Klassenfahrt bei Fehlverhalten rechtens sei, hatte das Verwaltungsgericht Aachen am Tag zuvor per Eilbeschluss bestätigt.

Mit Bescheid vom 6. Juni war dem Schüler mitgeteilt worden, dass die Teilkonferenz der Schule beschlossen habe, ihn wegen „Missachtung von Lehreranweisungen“ von der Fahrt auszuschließen. Der dagegen eingereichte Eilantrag hatte keinen Erfolg. Nach Feststellungen des Gerichts enthält das Klassenbuch allein für die Zeit Anfang April bis Anfang Mai acht Eintragungen über Fehlverhalten. „Am 9. Mai führte der Sonderpädagoge der Schule auf Bitten der Schulleitung ein Gespräch mit fünf Schülern der Klasse 6 – darunter dem Antragsteller – über Auseinandersetzungen zwischen ihnen“, berichtete Frank Schafranek, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Aachen. Doch Einsicht zeigte der Schüler nicht: Mehrfach störte er das Gespräch, unter anderem zog er einen Schuh aus und hielt ihn gegen die Nase eines Mitschülers. Daher brachte der Sonderpädagoge den Sechstklässler in einen benachbarten Unterrichtsraum und forderte ihn auf, dort auf ihn zu warten, bis er mit den vier Mitschülern gesprochen habe; danach wolle er mit ihm reden. Der Schüler verließ aber ohne Rücksprache das Schulgebäude, so der Pressesprecher des Gerichts weiter. Darauf beim Elternsprechtag in Gegenwart seiner Eltern von dem Sonderpädagogen angesprochen, erklärte der Schüler, er sehe keinen Redebedarf. Die Folge: Klassenfahrt für ihn gestrichen.

Die Ordnungsmaßnahme sei rechtmäßig, beschloss die 9. Kammer. Nach den Klassenbucheinträgen und den aktenkundigen Schilderungen diverser Lehrkräfte bestünden keine Zweifel daran, dass der Schüler erhebliche Defizite bei seiner Bereitschaft zeige, sich an Anweisungen der Lehrkräfte zu halten. Von einem solchen Fehlverhalten sei nach den überzeugenden Ausführungen des Sonderpädagogen auch am 9. Mai auszugehen. Im Übrigen falle auf, dass der Antragsteller und seine Eltern zwar mehrfach die Unrichtigkeit des Sachverhalts andeuteten, aber zu keinem Zeitpunkt konkret schilderten, was sich aus ihrer Sicht am 9. Mai zugetragen haben soll.

Mangelnder Respekt sei generell ein gesellschaftliches Problem, das sich selbst gegenüber Rettungsdienst und Polizei zeige, sagten mehrere Schulleiter auf Nachfrage der Redaktion. Das Fehlverhalten sei auch deshalb von Bedeutung, weil ein Lehrer Verantwortung Trage und sicher sein müsse, dass die Schüler tun, was er sagt, weil sonst Gefahrensituationen nicht ausgeschlossen seien. Das sah auch das Verwaltungsgericht so: Insbesondere auf Klassenfahrten seien Lehrer darauf angewiesen, dass Schüler klare Anweisungen befolgen, damit sie ihre Aufsichtspflicht verantwortlich ausüben können. Vor allem dann, wenn Eltern und Schule – wovon im aktuellen Fall nach Aktenlage auszugehen sei – nicht an einem Strang zögen, um Verhaltensweisen abzustellen, die einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erschweren oder gar unmöglich machen, könnten rein pädagogische Maßnahmen zugunsten von Schulordnungsmaßnahmen aufgegeben werden.